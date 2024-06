“หมอธีระ”เผยงานวิจัยพบการคุมความดันโลหิตลดเสี่ยงเสียชีวิต

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า การคุมความดันโลหิตลดเสี่ยงเสียชีวิต



งานวิจัยใน รพ. 116 แห่งในจีน เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา



พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงต่อปัญหาหัวใจและหลอดเลือดนั้น หากคุมความดันให้น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท (intensive treatment) จะลดเสี่ยงเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ ได้ดีกว่าการคุมความดันให้น้อยกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท (standard treatment)



โดยลดเสี่ยงเสียชีวิตได้เพิ่มราว 11%



อย่างไรก็ตาม จำนวนยาเฉลี่ยที่ใช้ในกลุ่มที่คุมความดันให้ต่ำกว่า 120 นั้นมากกว่ากลุ่มที่คุมความดันน้อยกว่า 140



ในชีวิตจริงคงต้อง tradeoff ระหว่างจำนวนยาที่กินกับผลลัพธ์ทางคลินิกที่มุ่งหวัง เพราะย่อมมีผลต่อการปฏิบัติของผู้ป่วย ทั้งเรื่องการกินยาสม่ำเสมอ ปฏิกิริยาระหว่างยาชนิดต่างๆ ที่ผู้ป่วยใช้ ฯลฯ



ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนั้น การกินยาอย่างเดียวไม่ใช่กระสุนวิเศษ แต่จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตควบคู่ไปด้วย อาทิ คุมน้ำหนัก เลือกชนิดอาหารที่รับประทาน เพิ่มผักผลไม้ ลดเค็ม ลดการใส่เครื่องปรุงรส ออกกำลังกาย ฯลฯ



อ้างอิง

Lowering systolic blood pressure to less than 120 mm Hg versus less than 140 mm Hg in patients with high cardiovascular risk with and without diabetes or previous stroke: an open-label, blinded-outcome, randomised trial. The Lancet. 27 June 2024.