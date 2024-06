ส.ธนาคารไทยยันนโยบายชัดไม่หนุนการจัดซื้ออาวุธ-ละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรณีสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เปิดเผยรายงานชื่อว่า Banking on the Death Trade: How Banks and Governments Enable the Military Junta in Myanmar ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า มีธนาคารในประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการทางการเงินหลักให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาร์นั้น



สมาคมธนาคารไทย ชี้แจงว่า ธนาคารไทยมีนโยบายชัดเจน ไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธห้ามทำธุรกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และประชาคมโลกและตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแล คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งมีการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการเงินของประเทศไทย