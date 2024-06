ปชป.เตือนรัฐบาลหนุนต่างชาติถือครองอสังหาฯ ทำราคาพุ่ง คนไทยเอื้อมไม่ถึง

นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย นักวิชาการด้านกฎหมาย และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึฃกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายจะแก้ไขกฎหมายให้ชาวต่างชาติถือครองคอนโดมิเนียมได้ถึงร้อยละ 75 และเช่าที่ดินได้ถึง 99 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ว่า "นโยบายดังกล่าวของรัฐบาลจะดึงดูดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากต่างชาติมากขึ้นแน่นอน และจะทำให้ความต้องการ (demand) ในอสังหาของไทยสูงขึ้น จนทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันก็สูงเกินรายได้ของคนไทยโดยเฉลี่ยอยู่แล้ว จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก จนคนไทยโดยเฉลี่ยไม่สามารถถือครองได้



ทั้งนี้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ปี 1948 (United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948) และ ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมปี 1966 (International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights 1966) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กำหนดให้ การมีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ (adequate housing) เป็นสิทธิมนุษยชนหรือเป็นสิทธิที่มนุษย์มีมาแต่กำเนิด โดยสิทธิในที่อยู่อาศัยที่เพียงพอนี้ ต้องมีลักษณะสำคัญประการหนึ่ง คือ มีราคาที่สามารถจ่ายได้ (affordable housing)



ซึ่งหมายความว่า ค่าใช้จ่ายของการมีที่อยู่อาศัย ไม่ควรจะสูงเกินไปจนทำให้ผู้อยู่อาศัยเสียโอกาสในการเข้าถึงความต้องการพื้นฐานอื่น ๆ เช่น อาหารที่ดี การศึกษา การรักษาพยาบาล การเดินทาง ฯลฯ หรืออย่างน้อยที่สุด ภาระด้านค่าใช้จ่ายในการมีที่อยู่อาศัยก็ไม่ควรสูงจนเกินไป จนผลักให้หลายคนกลายเป็นคนไร้บ้าน ทั้งนี้ ตามข้อมูลของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ หรือ UN-Habitat ระบุว่า ‘ที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถจ่ายได้‘ หรือ ‘affordable housing’ คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 30% ของรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน



ผมจึงอยากให้รัฐบาลคิดให้รอบคอบ และชั่งน้ำหนักให้ดี ระหว่างเม็ดเงินจากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้จากต่างชาติและสวัสดิภาพของคนไทยในการมีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอในฐานะมนุษย์ ตามหลักเกณฑ์ที่สหประชาชาติวางไว้ หรืออย่างน้อยก็ควรมีมาตรการเพื่อคุ้มครองคนไทย เช่น กำหนดให้ชาวต่างชาติถือครองคอนโดได้ร้อยละ 75 เฉพาะคอนโดที่มีราคาสูง 15 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น กำหนดให้ขายต่อให้กับคนไทยเท่านั้น หรือการเช่าที่ดิน 99 ปี ก็จะต้องกำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะเพื่อส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น และต้องเก็บภาษีที่ดินในอัตราพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อนำเม็ดเงินมาอุดหนุนคนไทยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น เป็นต้น ด้วยความปรารถนาดี"