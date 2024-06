สธ.เปิดปฏิบัติการ Continue to Zero ทำลายยาเสพติดของกลาง มูลค่ากว่า 6,456 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 58 ณ ตึก One Stop Service Center สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมอบให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการทำลายยาเสพติดของกลาง ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ



นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยร้ายแรง จึงกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยมาตรการทางเลือกใหม่ สู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการทำงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดลงหรือหมดสิ้นไป ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รวมถึงเป็นฝ่ายสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด โดยรับผิดชอบการตรวจรับและเก็บรักษายาเสพติดของกลางที่นำส่งจากสถานตรวจพิสูจน์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปทำลายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้



“เมื่อเดือนธันวาคม 2566 กระทรวงสาธารณสุขมีการทำลายยาเสพติดของกลางครั้งใหญ่ น้ำหนักมากถึง 340 ตัน เพื่อเป็นการ Set Zero ยาเสพติดให้สิ้นไป ครั้งนี้เป็นการเดินหน้าปฏิบัติการ Continue to Zero ทำลายเสพติดของกลางครั้งที่ 58 ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567 มีน้ำหนักรวมกว่า 20,593 กิโลกรัม จาก 41,800 คดี รวมมูลค่าประมาณ 6,456 ล้านบาท” นายสมศักดิ์กล่าว