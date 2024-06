“อ.เจษฎา”ยันไม่เป็นความจริงกรณีกล่องข้าวเซเว่นสีต่างกัน ใส่สารกันบูดต่างกัน ชี้คนละสูตร-คนละไลน์โปรดักต์

ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ข่าวปลอมเรื่อง "กล่องข้าวเซเว่น สีต่างกัน ใส่สารกันบูดต่างกัน" กลับมาแชร์อีกแล้ว



ไม่จริงนะครับ ! ที่กล่องข้าวมีสีต่างกัน เพราะมันคนละสูตร คนละไลน์โปรดักต์กัน ... และที่เก็บไว้ได้นาน ก็ไม่ได้เพราะใส่สารกันบูด แต่เพราะกระบวนการผลิตและการจำหน่ายที่ดี ต่างหากครับ



(รีโพสต์) "ข้าวกล่องเซเว่น ไม่ได้ใส่สารกันบูด แต่เก็บได้นานเพราะวิธีการผลิต"



ช่วงนี้มีการปล่อยข่าวปลอมเกี่ยวกับ "ข้าวกล่อง 7-11" ครับ โดยไปเอาคลิปที่พนักงานเซเว่น อธิบายว่า "ข้าวกล่องแต่ละสีที่มีขายอยู่ และมีอายุการเก็บยาวนานต่างกัน" มาใส่แคปชั่นมั่ว บอกว่าเป็นผลจากการใส่สารกันบูด คือ กล่องสีขาวใส่ 100% กล่องดำ 50% กล่องแดง 25% เลือกเอา !?



ไม่จริงนะครับ !! ทางเซเว่นเค้ายืนยันว่าข้างกล่องของเค้าไม่ได้ใส่สารกันบูด แต่ที่เก็บได้นานนั้น มาจากผลของกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาในที่เย็น ตลอดการขนส่งและการจำหน่าย .. แถมสีของกล่อง ก็เป็นการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ว่าใส่ปริมาณสารกันบูดต่างกันครับ



(คำชี้แจงจาก 7-11) ข้าวกล่อง 7-11 ไม่ได้ใช้สารกันบูด/สารกันเสีย (preservative) ในการยืดอายุการเก็บรักษา



ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญจะยืดอายุการเก็บรักษาสินค้ากลุ่มนี้ คือ อุณหภูมิในการจัดเก็บ ซึ่งอุณหภูมิแช่เย็นหรือแช่แข็ง (อุณหภูมิต่ำ) จะช่วยในการชะลอ/ยับยั้งการเจริญของเชี้อจุลินทรีย์ ซึ่งอุณหภูมิแต่ละช่วงจะสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ได้ต่างชนิดกัน โดยอุณหภูมิยิ่งต่ำจะยิ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้ดี (อุณหภูมิต่ำไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์) ดังนั้นสินค้าที่มีการจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า จะมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่า



(บทความข้าวกล่องเซเว่น แต่ละสี) "ความแตกต่างของ ข้าวกล่อง 7–Eleven สีแดง-ดำ-ขาว?"



ข้าวกล่อง 7-Eleven มีสีที่แตกต่างกันคือ แดง-ดำ-ขาว ทีนี้ก็เกิดเป็นเรื่องน่าสงสัยว่าเป็นข้าวกล่อง 7-Eleven เหมือนกันแต่ทำไมสีต่างกัน มีที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไร



1. #แหล่งผลิตที่ต่างกัน



-“ข้าวกล่องสีแดง”

ผลิตโดย บริษัท ซีพีแรม (cpram) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CP ALL ทำหน้าที่ในการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรีอบสด ส่งตรงให้กับร้าน 7-Eleven



โดยกระบวนการผลิตข้าวกล่องของซีพีแรมนั้น จะใช้กระบวนการผลิตอาหารสด แล้วแพคในภาวะปลอดเชื้อ



-“ข้าวกล่องสีดำ”

ผลิตโดย ซีพีเอฟ (CPF) ในเครือ CP ALL เน้นการผลิตอาหารสดส่งให้ 7 –Eleven มีหลายแบรนด์ที่รู้จักกันดีเช่น Ezy Choice และ Ezy GO จัดจำหน่ายครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ



โดยกระบวนการผลิตจะแพคสินค้าและนำไปนึ่งฆ่าเชื้ออีกรอบก่อนจัดส่ง



-“ข้าวกล่องสีขาว”



เป็นกลยุทธ์ของ7-Eleven ในการนำเมนูขายดี มา Level up จากถาดแดง และถาดดำ ด้วยการเพิ่ม Value บางอย่างเข้าไป เช่น เพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ เพิ่มปริมาณบรรจุ เพิ่มความจัดจ้านของรสชาติ เพื่อให้อร่อยมากขึ้น และจำหน่ายในราคาสูงขึ้น



2. #อายุในการเก็บรักษา(shelf life)ต่างกัน



โดยข้าวกล่องสีแดงที่เป็นอาหารสดใหม่มากที่สุดเก็บไว้ได้ 3-4 วัน

ส่วนข้าวกล่องสีดำที่เป็นกลุ่มอาหารแช่เย็น เก็บได้นานประมาณ 7 วัน

ซึ่งทั้ง 2 สีคือแดงและดำ จะต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส



และสำหรับข้าวกล่องสีขาวคือข้าวกล่องที่เก็บได้นานมากที่สุดคือ 6 เดือนเพราะเป็นอาหารแช่แข็ง แต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส