เจรจาสำเร็จ ! ซาอุฯ รับสินค้า“วัว แกะ แพะ”จากไทย สะท้อนคุณภาพผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทย

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า รัฐบาลมุ่งหน้ายกระดับสินค้าปศุสัตว์ไทยจนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยล่าสุด ซาอุดีอาระเบีย อนุญาตให้ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีชีวิต ได้แก่ วัว แกะ แพะ ไปยังซาอุดีฯ ได้ ภายใต้มาตรฐานการใช้หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออกปศุสัตว์มีชีวิต ที่ได้รับอนุมัติจากการหารือระหว่าง 2 ประเทศ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้ให้สิทธิไทยในการส่งออกไก่สด ไก่แปรรูป ไก่ปรุงสุก ไปยังซาอุดีฯความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทย และยังเป็นการเปิดโอกาสในการส่งออกไปยังประเทศในอ่าวอาหรับอื่น ๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปยังซาอุฯ ค่อนข้างเข้มงวด แนะนำให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ ศึกษาข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้ดีก่อนดำเนินการผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีชีวิต ขอรับใบอนุญาตผ่านแพลตฟอร์ม NAAMA ( https://naama.sa/Home/ServiceSearch ) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตรแห่งซาอุดีอาระเบีย หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมศัตรูพืชและโรคสัตว์แห่งชาติ (National Centre for Prevention and Control of Pests and Animal Diseases) ซาอุดีอาระเบีย หมายเลขโทรศัพท์ (0502374064) และอีเมล์ baltureif@weqaa.gov.sa