"ภูมิธรรม"นั่งหัวโต๊ะถก ครม.แทนนายกฯ ป่วยโควิด

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (18 มิ.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมแทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่พักรักษาตัวจากอาการป่วยโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้



สำหรับวาระพิจารณาที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. …) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง) ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. …



นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ..) (สินค้าน้ำมะพร้าวและน้ำมะพร้าวเข้มข้น)



กระทรวงพลังงาน เสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยแม่ท้อและเขื่อนกระเสียว



สภากาชาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงสภากาขาดไทย



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือว่าด้วยกลไกเครดิตร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น



สำนักงบประมาณ เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ เสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน



กระทรวงคมนาคม เสนอขอความเห็นชอบร่างความยินยอมร่วมกันเพื่อต่ออายุแถลงการณ์ร่วม แสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงดิจิทัล และคมนาคมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี



สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดสืบเนื่องจากการตรวจราชการ ของนายกรัฐมนตรี (จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด นครศรีธรรมราช)



กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 19 ที่กรุงเตหะราน รวมถึงเสนอถ้อยแถลงร่วมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันในกาซา (Joint Statement Calling for the Release of the Hostages Held in Gaza)



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 และครั้งที่ 2/2567 และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 4/2567