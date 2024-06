เด็กอาชีวะเจ๋ง! คว้า 6 รางวัลงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นักศึกษาอาชีวศึกษา จาก 4 สถานศึกษา คว้าเหรียญรางวัลจากงานการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ "The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024" ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center ซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้



1. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 รางวัล Special Award จาก 2 ผลงาน ได้แก่ เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยโอ่งดิน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) The Automatic Coffee Roaster Jar และ Surgical Apgar Score เครื่องวัดปริมาณการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด



2. วิทยาลัยเทคนิคสงขลา รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และ WIIPA Special Award จากผลงาน A pollinator for durian flowers machine เครื่องผสมเกสรดอกทุเรียน



3. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงาน สมาร์ทฟาร์มกระบองเพชร Cactus Smart Farm



4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงาน ผ้าทออัตลักษณ์ประจำถิ่นศรีพุนพิน Contemporary Woven Fabric Products With Lcal Identity Pattern "Sri Phun Phin"



เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า การประกวดนวัตกรรมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นประโยชน์และจุดเริ่มต้นที่ดีกับนักศึกษาอาชีวะเป็นอย่างมาก ที่สามารถนำความรู้จากการเรียน และประสบการณ์ในเวทีการประกวดของ สอศ. ได้นำมาปรับประยุกต์ คิดค้นนวัตกรรม จนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ในระดับเวทีนานาชาติที่สามารถคว้ารางวัลแห่งความภูมิใจให้กับนักศึกษา และสถานศึกษา สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากลจากผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายในความร่วมมือด้านการวิจัยและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใช้งานได้จริงเกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ สู่การเป็นนัก นวัตกรในอนาคตต่อไป



สำหรับงาน "The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024" โดยประเทศไทยคว้ารางวัลนานาชาติทั้งหมด 41 เหรียญทอง และ 10 เหรียญเงิน 10 ผลงาน จาก 27 หน่วยงาน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ร่วมกับงาน “The 10th China (Shanghai) International Technology Fair” ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน