ธ.ออมสิน แนะวิธีสังเกตเพจหลักธนาคารยันไม่มีการส่ง SMS และอีเมลให้ลูกค้าทุกกรณี

เพจธนาคารออมสิน โพสต์ระบุว่า วันนี้มาแนะนำวิธีสังเกต เพจหลักธนาคารออมสิน มาฝากกันค่ะวิธีสังเกต ช่องทางออนไลน์จริงของธนาคารออมสิน Official GSB SocietyLINE Official : GSB Societyต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียว หน้าชื่อ GSB SocietyFACEBOOK Official Fanpage : GSB Societyหลังชื่อ GSB Society จะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้า และชื่อ URL คือ https://www.facebook.com/GSBSociety/ เว็บไซต์ธนาคารออมสินสังเกตสัญลักษณ์รูปกุญแจอยู่ก่อน https และชื่อ URL เป็น เท่านั้นย้ำอีกครั้ง ชช!! ธนาคารออมสิน ไม่มีการส่ง SMS และอีเมล (Email) แบบแนบลิงก์ ให้กับลูกค้าในทุกกรณียกเว้น! ข้อมูลที่ลูกค้าขอผ่านช่องทางของธนาคารโดยตรงหมายเหตุ : ลูกค้าธนาคารที่มีความเสี่ยง หรือได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ GSB Contact Center 1115