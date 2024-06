กทม.ชวนคนกรุงไป 17 กิจกรรมน่าไป เฉลิมฉลองความหลากหลาย 7 - 13 มิ.ย.

เพจกรุงเทพมหานครโพสต์ระบุว่า 17 กิจกรรมน่าไป 7 - 13 มิ.ย. 67



กรุงเทพมหานครอยากชวนคนกรุงเทพฯ ออกมาใช้ชีวิตและสังสรรค์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะกับ 17 กิจกรรมสุดคึกคัก ที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองกรุงเทพ ! พบกับ



(1) Eat Pray Art with Bro! Ganesha จาก “พิฆเนศวร” สู่ “กาเนชา”

8-9 มิ.ย. MunMun Srinakarin



(2) Y-niverse นิทรรศการจักรวาลแฟนด้อมวาย

8 - 15 มิ.ย. ณ Front Lobby ชั้น 1



(3) JRM2024 : XTRA Ordinary

8 - 9 มิ.ย. ที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 4 ชั้น M



(4) Queer Art & Artist: Books Showcase

28 พ.ค. - 14 ก.ค. 2567 ที่ Resource Center ชั้น 4



(5) Workshop “Paint a Pig”

8 มิ.ย. 2567 Culture Connex ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

.

(6) ได้โปรดให้เด็ก ๆ ได้มีวัยเยาว์ที่น่าจดจำด้วยเถิด

8 - 14 มิ.ย. เพาะฝัน Friendly Space

.

(7) T-Boy on Grindr

6 - 8 มิ.ย. Goethe-Institut Thailand



(8) The disoriented garden… A breath of dream

13 มิ.ย. - 18 ส.ค. The Jim Thompson Art Center



(9) Orbiting body รูปโคจร

13 มิ.ย. - 8 ก.ย. ห้องนิทรรศการหลัก BACC



(10) nostalgia for unity

วันนี้ถึง 31 ต.ค. Bangkok Kunsthalle



(11) Gellery movie night with Taiki Sakpisit

8 มิ.ย. ชั้น 1, SAC Gallery



(12) APCOM’s LGBTQI+ Biz Forum 2024

8 - 9 มิ.ย. River Side Plaza Bangkok



(13) Japanese Film Festival Online 2024

5 มิ.ย. - 3 ก.ค. ที่ https://jff.jpf.go.jp/



(14) Forgive me for I have sinned

1 - 9 มิ.ย. - People of Ari (Main Theatre)



(15) Hell Hath No Fury Like A Queer Scorned

1 - 9 มิ.ย. ที่ Buffalo Bridge Gallery



(16) Music Against Drugs 2024

8 มิ.ย. ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)



(17) Bangkok Brass Quintet & Ensemble

8 - 9 มิ.ย. ที่ ร.ร.วัดสุทธิวราราม และ BACC