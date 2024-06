นายกฯ เผยทุกเมืองต้องเป็น ‘เมืองน่าเที่ยว’ ไม่มีคำว่าเมืองรองอีกต่อไป

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทุกเมืองต้องเป็น ‘เมืองน่าเที่ยว’ ไม่มีคำว่า เมืองรอง อีกต่อไปครับ



เรารู้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากแค่ไหน รัฐบาลจึงเร่งผลักดันทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกพื้นที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย เราตั้งเป้า ทุกเมืองต้องเป็น ‘เมืองน่าเที่ยว’ ซึ่งนี่คือหนึ่งในโครงการของรัฐบาลตามนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ที่มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลกครับ



เราจะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียง กระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เส้นทาง Lanna Culture (เชียงใหม่ - ลำพูน – ลำปาง) เส้นทาง UNESCO Heritage Trail มรดกไทย มรดกโลก (สุโขทัย-กำแพงเพชร และ นครราชสีมา) เส้นทาง NAGA Legacy (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ตามรอยตำนานศรัทธาพญานาค Paradise Islands (ตรัง-สตูล) หมู่เกาะแห่งอันดามันใต้ สวรรค์แห่งท้องทะเล The Wonder of Deep South (ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส) ใต้สุดแห่งสยาม มนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรม



ทั้งหมดนี้คือการนำเสนอเสน่ห์ไทย ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand คือ Must Eat : อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นทั่วไทย Must See : ละลานตา วัฒนธรรมไทย Must Seek : Unseen ถิ่นน่าเที่ยว Must Buy : หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก และ Must Beat : สุดยอดกีฬา ท้าทายกายใจ 5 ภูมิภาคทั่วไทยนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง 365 วันเลยครับ



The Ignite Thailand vision on Tourism Hub, which rests upon the strength and potential of our tourism industry, will further enhance our readiness in all dimensions so that every province in Thailand will become a “Must Visit” destination.



Our objective is to connect already well-known destination with the surrounding Must Visit provinces, each with its own 5 Must Do’s — Must Eat, Must Sea, Must Seek, Must Buy and Must Beat — to offer enhanced experience to our visitors such as the Lanna Culture Trail, the UNESCO Heritage Trail, the Naga Legacy Trail, the Paradise Islands Trail and the Wonder of Deep South Trail.



Do come to experience our Must Visit destinations !!!