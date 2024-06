นายกฯ มีกำหนดเดินสาย 3 จังหวัดภาคเหนือ 7-9 มิ.ย.นี้

ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือ "เมืองล้านนาน่าเที่ยว" ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมคณะ



โดยในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 13.30 น.นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยเครื่องบิน Airbus-320 ของกองทัพอากาศ ก่อนออกเดินทางไปยังโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยขบวนรถยนต์



ก่อนที่เวลา 15.45 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังสวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ เทศบาลต้าบลสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยขบวนรถยนต์ เพื่อเยี่ยมชมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ณ สวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ และพักค้างคืนที่จังหวัดเชียงใหม่



สำหรับภารกิจในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน นายกรัฐมนตรี มีภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน โดยเวลา 09.45 น. นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปยังตลาดจริงใจมาร์เก็ต ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดงาน "เปิดเมืองน่าเที่ยว" และเยี่ยมชมบูธ ณ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา 11.00 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน) ณ ห้องประชุมตลาดจริงใจมาร์เก็ต



ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยขบวนรถยนต์ เพื่อสักการะพระธาตุหริภุญชัย พร้อมพบปะชุมชนทำโคมลำพูน (ผู้ผลิตโคมบูชาส่งให้วัดเพื่อพุทธศาสนิกชนได้บูชาช่วงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน) และพบปะกลุ่มคนถีบสามล้อลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เวลา 13.30 น. เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน โดยนายกรัฐมนตรี นั่งรถสามล้อ เยี่ยมชมพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน



ก่อนที่เวลา 13.55 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังร้าน Aq Bur old town คาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูนโดยนั่งรถราง เยี่ยมชมร้านกาแฟเผ่าอาข่า และพักผ่อนอิริยาบถ ณ ร้าน Aq Bur old town คาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูน เวลา 14.20 น.เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน ต.ในเมือง โดยนั่งรถรางชมเมือง (ผ่านวัดสันป่ายางหลวง) เยี่ยมชมขั้นตอนเลี้ยงหม่อนไหม "เศรษฐกิจพอเพียง" การสาธิตการทอผ้าไหมยกดอก การทำผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ และชิมอาหารถิ่น Signature ณ ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน



เวลา 14.45 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังเตาชวนหลง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน โดยขบวนรถยนต์ เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรามิค และผลงานจิตรกรรมบนจานกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผา กิจกรรม Workshop วาดหรือปั้นเซรามิค ณ เตาชวนหลง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เวลา 15.25 น. เดินทางไปยังสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน เยี่ยมชมตัวอย่างเจ้าของกิจการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประยุกต์ และพักผ่อนอิริยาบถ ก่อนเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนต้าบลน้ำดิบ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อพบปะประชาชน และรับฟังปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค เวลา 16.50 น. เดินทางกลับที่พักจังหวัดเชียงใหม่



ส่วนวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยขบวนรถยนต์ เพื่อเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง การสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง และการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีของคณะ เดินทางไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา เพื่อสักการะพระธาตุลำปางหลวง และชมเงาพระธาตุกลับหัว (Unseen in Thailand) เวลา 11.15 น. เดินทางไปยังร้านข้าวแต๋นทวีพรรณ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา เยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และชมผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ



เวลา 11.50 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังร้านครัวเนื้อหอม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง เพื่อชมการสาธิตการทำกะเพราเนื้อ (แชมป์ World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023) และรับประทานอาหารกลางวัน



เวลา 13.30น. นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านแจ้ซ้อน หลังเสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 15.45 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางออกท่าอากาศยานลำปาง ไปยังท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน ATR ของกองทัพอากาศ โดยเดินทางไปกรุงเทพมหานครในเวลา 17.00 น. ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือ "เมืองล้านนาน่าเที่ยว"