'ดีอี' คุยจีน หารือความร่วมมือปราบอาชญากรรมออนไลน์-ภัยคุกคามไซเบอร์

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เดินหน้าดำเนินนโยบายปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ ได้มีการหารือกับ สำนักงานบริหารพื้นที่ไซเบอร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนคณะสำนักงานบริหารพื้นที่ไซเบอร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Cyberspace Administration of the People’s Republic of China: CAC)



โดยในการหารือดังกล่าว นายประเสริฐ ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายจีนสำหรับความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยและชาวจีน โดยทั้งสองฝ่ายมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศในอนาคต เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศ



ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักถึงภัยคุกคามและการถูกหลอกลวงทางไซเบอร์ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยี หรือการที่ประชาชนถูกหลอกลวงทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ที่ยังสร้างความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง ตลอดจนปกป้องประชาชนให้พ้นจากเหล่ามิจฉาชีพ