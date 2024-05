กรมศิลปากรเตรียมแถลงถึง Golden Boy บ่ายโมงครึ่งพรุ่งนี้

น.ส.นิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ของ กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน หรือ เดอะเมท (The MET) จะร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) ในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ค.) หลังถูกขนส่งถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเช้าวันนี้



จากนั้น กรมศิลปากร จะแถลงในเวลา 13.30 น. ที่พิพิธภัณทสถานแห่งชาติ พระนคร และเปิดให้ประชาชมได้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567