ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ต่ำกว่า Version 9 จะไม่สามารถใช้แอปเป๋าตัง และถุงเงินได้

ตามที่มีการประกาศเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ต่ำกว่า Version 9 จะไม่สามารถใช้แอปฯ Krungthai NEXT เป๋าตัง และถุงเงินได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Andriod ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป แอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT เป๋าตัง และถุงเงิน” จะไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Android Version ต่ำกว่า 9 โปรดตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็น Version ล่าสุด (Android 9 ขึ้นไป) ก่อนแอปฯ จะเข้าใช้งานไม่ได้วิธีตรวจเช็ก Version ระบบปฏิบัติการ Android1. ไปที่ “ตั้งค่า” (Settings)2. เลือก “เกี่ยวกับโทรศัพท์” (About Phone)3. เลือก “ข้อมูลซอฟต์แวร์” (Software information) เพื่อตรวจเช็ก Version Androidวิธีอัปเดต Version ระบบปฏิบัติการ Android1. ไปที่ “ตั้งค่า” (Settings)2. เลือก “อัปเดตซอฟต์แวร์” (Software update)3. เลือก “ดาวน์โหลดและติดตั้ง” (Download and install) หากมีซอฟต์แวร์ Version ใหม่ จะมีปุ่มดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมาทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com เฟซบุ๊ก Krungthai Care หรือโทร Contact Center โทร 02-111-1111