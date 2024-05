ข่าวปลอม! เพื่อไทยนำ ปตท.เข้าแปรรูป ขายหุ้นหมดภายใน 3 นาที

จากกรณีในเรื่องพรรคเพื่อไทยนำ ปตท. เข้าแปรรูป ขายหุ้นหมดภายใน 3 นาที ทาง ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 หุ้น ปตท. เข้าจดทะเบียนซื้อขายครั้งแรก (ไอพีโอหรือ IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปเข้าร่วมลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.รัฐต้องการเงินมาขยายธุรกิจ 2.รัฐต้องการเงินมาสร้างความมั่นคงของชาติ 3.รัฐต้องการความโปร่งใส 4.รัฐต้องการการบริหารธุรกิจแบบเอกชน



หลังการแปรรูป ปตท. ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด ตามคณะมติรัฐมนตรีเมื่อปลายปี 2544 ที่กำหนดให้ภาครัฐถือหุ้นใน บมจ. ปตท. มากกว่า 51% ปัจจุบัน (ณ วันที่ 1 มี.ค. 2567) รัฐยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียนได้แก่



1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 51.1%

2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 6.08%

3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 6.08%

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 4.47%

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES ถือหุ้น 1.96%

6. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถือหุ้น 1.73%

7. สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 1.60%

8. STATE STREET EUROPE LIMITED ถือหุ้น 1.47%

9. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ถือหุ้น 1.19%

10. THE BANK OF NEW YORK MELLON ถือหุ้น 1.15%



ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร. 1365 Contact Center