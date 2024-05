นายกฯ แสดงความเสียใจเหตุ 2 ตัวประกันชาวไทยในกาซาเสียชีวิต

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งครับที่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของตัวประกันชาวไทยสองรายในกาซา ได้แก่ คุณสนธยา อัครศรี และคุณสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ ซึ่งทางการอิสราเอลเพิ่งพบหลักฐานยืนยัน ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองท่าน และผมได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับ รัฐบาลไทยจะยังคงดำเนินทุกวิถีทางให้ตัวประกันที่เหลือทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดครับ



I am deeply saddened to learn that the two Thai hostages in Gaza, namely Mr. Sonthaya Oakkharasri and Mr. Sudthisak Rinthalak are now confirmed deceased. I offer my deepest condolences to both their families. The Ministry of Foreign Affairs and our Embassy in Tel Aviv will provide all necessary assistance required.

The Thai Government will continue to do our utmost to secure the release of the remaining hostages.