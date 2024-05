“พระราชินี”ทรงเข้าร่วมประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ทรงมีพระราชดำรัสถึงเด็กทุกคนมีสิทธิในชีวิต ทั้งความรัก การศึกษา

วันนี้ 16 พ.ค.67 เวลา 09.43 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ไปทรงเข้าร่วมการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร



ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายสเวน ฟิลลิป โซเรนเซน (Mr. Sven Philip-Sörensen) ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ World Childhood Foundation นายชเล วุทธานันท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์

และคุ้มครองเด็ก (Safeguard Kids Foundation) ประธานศาลฎีกา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง เพื่อทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมของมูลนิธิ World Childhood Foundation มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก และองค์การสหประชาชาติ



จากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุม ESCAP HALL ทอดพระเนตรการกล่าวสิทธิเด็ก (Children Rights) 6 ข้อ ของมูลนิธิ World Childhood Foundation ในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน และการขับร้องบทเพลง You raise me up โดยคณะนักร้องเด็กประสานเสียง



ต่อจากนั้น สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเรื่องการถูกล่วงละเมิดเด็ก โดยทรงร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั่วโลกและประเทศไทยมาตลอด 25 ปี ซึ่งปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนั้นทุกภาคส่วนควรสร้างความตระหนักรู้ และช่วยกันแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน จบแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว ซึ่งทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก โดยเฉพาะการล่วงละเมิดโดยคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน ดังนั้นทุกภาคส่วนควรสร้างความตระหนักรู้ภายในชุมชน เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และท้ายที่สุดเด็กทุกคนมีสิทธิในชีวิต ทั้งการได้รับความรัก ความสุข การศึกษา และสิทธิในการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัย



จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการมูลนิธิ World Childhood Foundation กับประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม และประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศไทย และทรงรับฟังการกล่าวสุนทรพจน์โดยบุคคลต่างๆ