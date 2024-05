“เศรษฐา” ถึงปารีส สวมผ้าพันคอลาย “เพ็ชรราชวัตร”

เมื่อเวลา 07.10 น. วันที่ 16 พฤษภาคม (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีส ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยาน Orly กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส



โดยนายกรัฐมนตรี จะกล่าวปาฐกถาในงาน Thailand – France Business Forum ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทยและฝรั่งเศส ซึ่งเกิดขึ้นจากการผลักดันของนายกรัฐมนตรีและนายเอมานูแอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส



ทั้งนี้ ในงาน Thailand – France Business Forum นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับนายฟรองซัวส์ กอร์แบง (François Corbin) ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย และรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศ MEDEF International (MEDEFi) และ นาย Franck Riester รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ด้านการค้าต่างประเทศ ความน่าสนใจ ทางเศรษฐกิจ และคนชาติในต่างประเทศ (Delegate Minister for Foreign Trade, Economic Attractiveness, Francophonie and French Nationals Abroad, attached to the Minister for Europe and Foreign Affairs) โดยมีเอกชนรายสำคัญของทั้งสองประเทศในสาขาที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาการบริการ โรงแรม Hospitality สาขาอาหาร สาขาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ อื่น ๆ



จากนั้น นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับนายเอมานูแอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นโอกาสกระชับความสัมพันธ์ ในการพบกันครั้งที่ 2 ของปี 2567 โดยประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้เชิญนายกรัฐมนตรีร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส (Palais de l’Elysée)



ในการเดินทางไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สวมผ้าพันคอลาย “เพ็ชรราชวัตร” สีแดง ที่ได้จากร้านผ้าบ้านชะอานมอบให้นายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตั้งใจจะพกผ้าผืนนี้มาที่ฝรั่งเศส – อิตาลี ด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สวมผ้าพันคอ ตั้งแต่ลงเครื่องบินที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส