รบ.เตรียมจัด 2 งานใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจไทย - ต่อยอดท่องเที่ยว

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยการผลักดันของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตลอดเวลาการทำงานของรัฐบาลดำเนินการทุกด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับศักยภาพประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดการประชุม เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยคึกคัก มีกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลเศรษฐกิจหมุนเวียน ถือเป็นโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ



ทั้งนี้ สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งเกษตรโลก (World Union of Wholesale Markets : WUWM) มีกำหนดจัดการประชุมประจำปี “WUWM Bangkok 2024” ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 และอีกงานใหญ่ที่น่าสนใจ “DGT 2024 : Digital Momentum for the Future” 29 - 30 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากศักยภาพและการเติบโตของไทยที่เป็นแหล่ง Supply สินค้าเกษตร และอาหารสำคัญของโลก ทำให้ WUWM เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดการประชุมประจำปี “WUWM Bangkok 2024” เป็นการจัดครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีผู้คนในแวดวงตลาดค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรและอาหารสดจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน เป็นโอกาสสำคัญ นำเสนอศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการที่มีมาตรฐาน และความทันสมัยของตลาดเกษตรไทย