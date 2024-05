กรุงไทยเตือนลูกค้าใช้ระบบ Andriod อัปเดตเวอร์ชันก่อนใช้แอปฯ ไม่ได้

เพจ Krungthai Care โพสต์ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.67 เป็นต้นไป แอปฯ Krungthai NEXT เป๋าตัง และถุงเงิน จะไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Andriod เวอร์ชันต่ำกว่า 9



โปรดตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (Android 9 ขึ้นไป) ก่อนแอปฯจะเข้าใช้งานไม่ได้



วิธีตรวจเช็กเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการ Android

1.ไปที่ “ตั้งค่า” (Settings)

2.เลือก “เกี่ยวกับโทรศัพท์” (About Phone)

3.เลือก “ข้อมูลซอฟต์แวร์” (Software information) เพื่อตรวจเช็กเวอร์ชัน Android



วิธีอัปเดตเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการ Android

1.ไปที่ “ตั้งค่า” (Settings)

2.เลือก “อัปเดตซอฟต์แวร์” (Software update)

3.เลือก “ดาวน์โหลดและติดตั้ง” (Download and install) หากมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ จะมีปุ่มดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมา