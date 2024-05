นายกฯ ทวีตปีนี้ฤกษ์ดีพระโคกิน‘น้ำ-หญ้า-เหล้า’ ชี้คำทำนายสอดรับกับ รบ.หนุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

โพสต์ทวิตเตอร์ ระบุว่า“พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีโบราณสำคัญ ที่แสดงถึงความสำคัญของผลผลิตภาคการเกษตร ในแต่ละปีครับ



นับเป็นฤกษ์ดีที่ปีนี้ พระโคกินน้ำ หญ้า เหล้า ส่วนพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่ง ได้ผ้า 5 คืบ ทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจรุ่งเรือง ซึ่งคำทำนายนี้ สอดรับกับที่รัฐบาลได้ดำเนินการและสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ควบคู่กับบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง การดูแลต้นทุนและราคาสินค้าเกษตรให้เหมาะสม การหาตลาดและโอกาสใหม่ๆ ตลอดจน ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้นวัตกรรมการเกษตร ด้วยครับ



Each year in the month of May, ahead of the planting season, the Royal Ploughing Ceremony, an ancient Brahman tradition, is performed to predict the agricultural produce of the country. This rare and priceless ancient tradition portrays how important agriculture is for the Thai society and its people.”