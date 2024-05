นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลาง รับฟังปัญหาประชาชน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้ผมจะเดินทางไป 4 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ซึ่งจะเป็นจังหวัดที่เราจะประชุม ครม.สัญจรครับ โดยผมจะลงพื้นที่แบบทัวร์นกขมิ้น ล่องลงไป 4 จังหวัดภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกัน เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมไปดูแหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน



3 จังหวัดแรกเป็นพื้นที่บ้านเกิดของรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล ผมขอใช้โอกาสนี่เยี่ยมบ้านเกิดของท่านรัฐมนตรีวราวุธ ท่านรัฐมนตรีสุรพงษ์ และท่านรัฐมนตรีนภินทร ด้วยครับ



This weekend, my provincial visit kicks off at Suphanburi, then on to Kanchanaburi, Ratchaburi and will wrap up in Phetchaburi, where the weekly cabinet meeting will be held. The key objective is to hear the concerns of the local people, particularly regarding water resources for agriculture and the potentials of untapped tourist sites rich with local culture. Do follow for new and exciting travel destinations!