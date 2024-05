ข่าวปลอม อย่าแชร์! รับสมัครพับถุงกระดาษผ่านเพจ Department of Skill ไม่จริง

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่อง รับสมัครงานพับถุงกระดาษรายได้ 300-1,200 บาท/วัน ผ่านเพจ Department of Skill นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ



กรณีที่มีโพสต์จากเพจเฟซบุ๊กรับสมัครงานพับถุงกระดาษ รับงานไปทำที่บ้าน รายได้ 300-1,200 บาท/วัน ผ่านเพจ Department of Skill ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจชื่อ “Department of Skill” มีการแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้หน่วยงานไปโพสต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความสับสนแก่ประชาชนที่ต้องการสร้างรายได้และต้องการทำงาน ในการแอบอ้างเปิดรับสมัครงาน และทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีการรับสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น