เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า What's up in the sky May - 2024 | ท้องฟ้าเดือนพฤษภาคม 2567



สวัสดีเดือนพฤษภาคมครับ ท้องฟ้าค่ำคืนตลอดเดือนนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกัน



ปรากฏการณ์เด่น

-วันที่ 4 พ.ค. ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์



-วันที่ 5 พ.ค. ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ดาวอังคารเคียงดวงจันทร์



-วันที่ 6 พ.ค. ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ดาวพุธเคียงดวงจันทร์ และเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์ โดยมีอัตราการตก 50 ดวงต่อชั่วโมง