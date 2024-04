ไทยคว้าอันดับ 1 ของโลก ประเทศที่ควรมาเยี่ยมชมที่สุดปี 2024

เว็บไซต์นิตยสาร CEOWORLD Magazine จัดอันดับประเทศในโลกที่ควรเยี่ยมชมที่สุดในชีวิตปี 2024 โดยการจัดอันดับอิงตามความคิดเห็นจากผู้อ่านมากกว่า 295,000 ราย ที่มีต่อ 67 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ปรากฏว่า “ประเทศไทย” ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุด เป็นอันดับ 1 (World’s Best Countries To Visit In Your Lifetime) ในปีนี้ ด้วยคะแนนร้อยละ 72.15 โดยCEOWORLD Magazine ระบุว่า ประเทศไทยประกอบด้วยความหลากหลาย เช่น สีสันยามค่ำคืน, อาหารอร่อย, ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา, แหล่งชอปปิ้งที่ดีเยี่ยม, แม่น้ำลำคลองที่คดเคี้ยวอย่างสวยงาม, วัดวาอาราม, ตลาดกลางคืน, ตลาดน้ำ และสวนสาธารณะสุดพิเศษ



การจัดอันดับในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่พิสูจน์ว่า แนวนโยบายของไทยที่สนับสนุนศักยภาพการท่องเที่ยวนั้น เดินหน้ามาอย่างถูกทาง และพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ในระดับโลกต่อไป