"ไทย" เป็นอันดับ 1 World’s Best Countries To Visit In Your Lifetime 2024

World Forum ข่าวสารต่างประเทศ โพสต์ข้อความระบุว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุด เป็นอันดับ 1 (World’s Best Countries To Visit In Your Lifetime 2024 ) โดยได้คะแนนร้อยละ 72.15



ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นแหล่งกิน แหล่งท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อสำหรับชาวต่างประเทศ เพราะเหตุผลจากสีสันยามค่ำคืน อาหารอร่อย ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา แหล่งชอปปิ้งที่ขึ้นชื่อ แม่น้ำลำคลองที่คดเคี้ยวอย่างสวยงาม วัดของศาสนาพุทธ ตลาดกลางคืน ตลาดน้ำ และสวนสาธารณะสุดพิเศษ