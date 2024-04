“อ.เจษฎา”เผยที่ สคบ.เตือนเรื่องพัดลมคล้องคอ เฉพาะแค่ยี่ห้อเดียว รุ่นเดียว

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "ที่ สคบ. เตือนเรื่อง พัดลมคล้องคอ นั้น ... เฉพาะแค่ยี่ห้อเดียว รุ่นเดียวครับ"ทำเอาแตกตื่นกันใหญ่เลยครับ หลังจากที่เพจของ สคบ. ได้ออกมาแจ้งเตือนอุปกรณ์ "พัดลมคล้องคอ neck fan" ว่าอาจมีอันตรายอันเนื่องจากพบสารตะกั่วเข้มข้นในตัวประสานบนแผงวงจร และในสาย USB !? ...ซึ่งหน้าร้อนอย่างนี้ มีหลายคนก็หาอุปกรณ์พัดลมคล้องคอมาใช้กัน และมีหลายยี่ห้อ หลายรุ่นมาก เลยกลัวกันหมด ว่าที่ตนเองซื้อมาจะมีอันตรายไปด้วย ?แต่ๆๆ พอไปเช็คข้อมูลของ สคบ. ด้วยการใช้เครื่องมือค้นหา จากบนเพจ "เตือนภัยผู้บริโภค" ( https://thaicas.ocpb.go.th/Home/Index/TH ) จริงๆ แล้ว พบว่า มีแค่ "ยี่ห้อเดียว" และ "รุ่นเดียว" คือสินค้า Instant Cold™ neck fan รุ่นสินค้า :6994319860164‎ (ดูรูปประกอบ) โดยเป็นผลแจ้งการเตือนภัยภายจากนอกประเทศโดยเพจ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ. ( https://www.facebook.com/Directsale.OCPB/posts/pfbid0aGyh2ea4fisVMMjb16X6woyJ7zp6iCZoGD9ks6Dn1PP1LPfnXGTGsXYGcmzpfGiwl ) ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความแจ้งเตือนว่า "พัดลมคล้องคอ อันตราย อย่าหาใช้" ในประเทศสวีเดน แจ้งเตือนภัยพัดลมคล้องคม สำหรับการคลายร้อน โดยได้นำผลิตภัณฑ์นี้ออกจากตลาด รวมถึงในตลาดบนโลกออนไลน์แล้วซึ่งข้อความดังกล่าวนั้น อ้างอิงมาจากการแจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย https://thaicas.ocpb.go.th/Alert/Detail/TH/4711 ซึ่งระบุว่า แจ้งเตือน!สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สินค้า :Instant Cold™ neck fan รุ่นสินค้า :6994319860164‎ ประเภทสินค้า :ภายนอกประเทศ สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Directive ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (คำสั่ง RoHS 2) หรือข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษอินทรีย์ถาวร (POP) สถานที่พบสินค้า :เยอรมนี ความอันตรายที่พบ :การบัดกรีบนแผงวงจรพิมพ์ (PCB) มีความเข้มข้นของตะกั่วมากเกินไป และวัสดุพลาสติกในสายเคเบิลมีความเข้มข้นของ DEHP, DBP และ SCCP มากเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ การสัมผัสผ่านทางผิวหนังเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดมะเร็งได้ดังนั้น จะเห็นว่า การแจ้งเตือนของ สคบ. นี้ "ไม่ได้" หมายถึง พัดลมคล้องคอทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น อย่างที่หลายท่านหวาดวิตกกันครับ !อย่างไรก็ตาม ก็เลือกซื้อเลือกใช้ พัดลมคล้องคอ ก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ก็ควรจะต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อ ให้ได้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ไว้ว่าใจได้ว่า ทั้งมีประสิทธิภาพจริง และไม่มีอันตรายจากการใช้งานด้วยครับเพิ่มเติมพิเศษว่า "แต่" ในต่างประเทศ ก็มีคนตั้งข้อสงสัย ข้อกังวล เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้พัดลมห้อยคอ เกี่ยวกับ " #การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic radiation " #ออกมาสู่สมองของผู้ใช้ เอาไว้เหมือนกันนะครับรายงานจากกลุ่มเอ็นจีโอ ในประเทศเกาหลีใต้ ชื่อ Asian Citizen’s Center for Environment and Health ได้เผยแพร่ผลการศึกษาพัดลมคล้องคอ 10 ยี่ห้อ และเตือนว่า เด็กและวัยรุ่นควรหลีกเลี่ยงการใช้พัดลมคล้องหอ เนื่องจากระดับของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรวจได้จากอุปกรณ์พวกนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 188.77 มิลลิเกาส์ (milligauss mG) ขณะที่บางยี่ห้อมีค่าสูงถึง 421.2 mG.ซึ่งทางกลุ่มอ้างว่า ค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ไม่ควรจะเกิน 4 mG ซึ่งเป็นระดับที่เคยมีการศึกษากันมาว่า มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือกขาวในเด็กที่เพิ่มมากขึ้น (แม้ว่าจะไม่พบกลไกทางชีววิทยา ที่อธิบายได้ถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว)อย่างไรก็ตาม จากข้อกังวลดังกล่าว ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีทีของประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว และมีข้อสรุปว่า "พัดลมคล้องคอ นั้นปลอดภัยต่อการใช้งาน" ระดับของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์พัดลมมือถือและคล้องคอพวกนี้ อยู่ระหว่าง 37% และ 2.2% ของมาตรฐานสากล จึงปลอดภัยต่อร่างกายของมนุษย์นอกจากนี้ ระดับของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุดที่เกาหลีใต้อนุญาตให้ใช้ได้ คือ 833 มิลลิเกาส์ (mG) ที่ความถี่กระแสไฟฟ้าที่นิยมใช้กันคือ 60 เฮิร์ต (Hz) ซึ่งนั่นก็ต่ำกว่าค่าที่กำหนดในระดับนานาชาติไว้ โดยหน่วยงาน International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ซึ่งอยู่ที่ 2,000 mG ครับ