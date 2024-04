นายกฯ ยันไทยมีศักยภาพพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด Formula One ที่กรุงเทพ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ไทยมีศักยภาพพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด Formula One ที่ กรุงเทพฯ หากสำเร็จผมมั่นใจว่าบ้านเราจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ที่สร้างความประทับใจได้มากที่สุด ด้วยศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และมิตรไมตรีของคนไทยครับ



วันนี้ผมได้หารือร่วม นาย Stefano Domenicali ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Formula One Group ที่ให้เกียรติเดินทางมาเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาล เพื่อศึกษาโอกาส สำรวจความเป็นไปได้ ในการใช้ไทยเป็น street race หรือ สนามจัดการแข่งขัน F1



ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางมาไทยเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการแข่งขัน Formula One ในประเทศไทยครั้งนี้จะทำให้ทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเชิงลึก และได้สำรวจศึกษาเส้นทาง ที่แสดงถึงศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับ