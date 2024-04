‘พิธา’ถาม รบ.ประชาชนกำลังรอคำตอบเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินจังหวัดตาก?

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ทวิตเตอร์ ระบุว่า “Developing story : ประชาชนกำลังรอคำตอบจากรัฐบาลอยู่ ว่าเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินจังหวัดตาก?



รายละเอียด หลักการและคำถาม เบื้องต้น มีดังต่อไปนี้ครับ



-การช่วยเหลือรับรองผู้ลี้ภัยสงครามตามหลักมนุษยธรรม เป็นสิ่งต้องทำตามพันธะระหว่างประเทศ หรือ ที่เรึยกว่า non refoulement principle ซึ่งควรใช้หลักนี้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าฝ่ายไหน



-ประเด็นที่สำคัญคือ รัฐบาลไทยต้องตอบให้ได้ว่านี่คือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจริงหรือไหม มีรายละเอียดอย่างไร?



-เพราะถ้าเป็นการช่วยเคลื่อนย้ายทรัพยากร เงินตรา อาวุธ ฯลฯ ก็อาจจะถูกตีความว่าเชื่อเหลือรัฐบาลทหารเมียนมาร์



-และโดยเฉพาะ ในพื้นที่ เท่าที่้เช็ค มีความกังวลจากหลายฝ่ายว่าเมียวดีจะถูกโจมตีแบบปูพรมตามหลังก่อให้เกิดวิกฤติมนุษยธรรม มีผู้ลี้ภัยสงครามมากกว่าเดิมอีก



-ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยครั้งนี้ ต้องระวังว่าอาจจะอ้างเรื่องมนุษยธรรมเป็นด่านแรก แต่ต่อจะกบายเป็นการสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาร์ให้เกิดวิกฤติผู้ลี้ภัยมากกว่าเดิมหรือไหม?



-กรณีนี้คงไม่มีใครรู้รายละเอียดดีกว่ารัฐบาลไทย ที่ค้องออกมาชี้แจงรายละเอียดให้โปร่งใสโดยเร็วครับ



more to come ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ”