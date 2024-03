กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบปี 66

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณปี 2566 แต่ยังคงมีหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนด หลังจากกระทรวงการคลังได้กำหนดเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2566 ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี ได้ขยายเวลาให้อีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 จึงกำชับให้ส่วนราชการได้ก่อภาระหนี้เงินลงทุนแล้ว และได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี เร่งยื่นเรื่องขอขยายเวลาในสิ้นเดือนมีนาคม 2567



สำหรับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนที่มีสำนักงานในภูมิภาค ต้องเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงิน ทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai



อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai จึงให้หน่วยงานของรัฐก่อนหนี้แล้ว เร่งยื่นขอขยายเวลา ให้ทันภายใน 29 มีนาคม 2567 ในเวลา 16.30 น. หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงิน ในระบบ New GFMIS Thai ภายในเวลากำหนด จะถูกตัดงบประมาณดังกล่าว จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2567 หากไม่ดำเนินการภายในเวลากำหนด งบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย