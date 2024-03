นายกฯ หารือลอร์ดแคเมอรอนฯ ประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักร สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ลอร์ดแคเมอรอน แห่งชิปปิงนอร์ตัน (The Right Honourable the Lord Cameron of Chipping Norton) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่ไทยและสหราชอาณาจักรยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกันได้หารือเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 8 สาขา



(1) เศรษฐกิจการค้า และการลงทุน

(2) การเมือง รัฐสภาและพหุภาคี

(3) ความมั่นคงและกลาโหม

(4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน

(5) เกษตรกรรม

(6) ดิจิทัล วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

(7) สาธารณสุข

(8) ความสัมพันธ์ระดับประชาชน การศึกษา และซอฟต์พาวเวอร์