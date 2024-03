รมว.ต่างประเทศอังกฤษเตรียมพบนายกฯ พรุ่งนี้ กระชับความร่วมมือทุกมิติ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของลอร์ดแคเมอรอนแห่งชิปปิงนอร์ตัน (The Right Honourable Lord Cameron of Chipping Norton) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ ลอร์ดแคเมอรอนแห่งชิปปิงนอร์ตัน มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และพบหารือกับนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ความมั่นคงและการทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน



การเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การประกาศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) อย่างเป็นทางการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศจะลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 8 สาขา ได้แก่ สาขา (1) เศรษฐกิจการค้า และการลงทุน (2) การเมือง รัฐสภาและพหุภาคี (3) ความมั่นคงและกลาโหม (4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน (5) เกษตรกรรม (6) ดิจิทัล วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (7) สาธารณสุข และ (8) ความสัมพันธ์ระดับประชาชน การศึกษา และซอฟต์พาวเวอร์



ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคยุโรปที่ประเทศไทยประกาศความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะเฉลิมฉลองครบรอบ 170 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้า