นายกฯ ย้ำศักยภาพ 3 โครงสร้างพื้นฐานของไทย “ศูนย์กลางการบิน- Landbridge- พลังงานสีเขียว” หวังช่วยขับเคลื่อน ศก.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ (MIPIM 2024) และกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Better Infrastructures in an Age of Risk, Scarcity and Emergency” แสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย



นายเศรษฐา กล่าวถึงสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่เชื่อมั่นว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าและการเข้าถึงทุกภาคส่วน นำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมระบุถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย“ศูนย์กลางการบิน – Landbridge – พลังงานสีเขียว” และโครงการต่างๆ นี้ ไม่เพียงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ แต่ยังจะสร้างสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจและประชาชนเข้าด้วยกัน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน