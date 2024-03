"หมอธีระ"เผยงานวิจัยพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดโรคนานาชนิด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า



ข้อมูลยืนยันชัดเจนว่า ไม่ควรริลองใช้บุหรี่ไฟฟ้า



งานวิจัยทบทวนความรู้วิชาการทั่วโลก เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ระดับสากล NEJM Evidence วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024



การสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงต่อการเกิดโรคนานาชนิด ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเมตาบอลิค หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคในช่องปาก ปัญหาการนอนหลับ ฯลฯ



ทั้งนี้เมื่อเทียบการสูบบุหรี่ไฟฟ้า กับบุหรี่ธรรมดา ก็พบว่าทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเมตาบอลิค ไม่แตกต่างกัน



แม้บุหรี่ไฟฟ้าจะมีความเสี่ยงต่อเรื่องหอบหืด ถุงลมโป่งพอง และโรคในช่องปากน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาก็ตาม แต่ต้องย้ำให้ชัดเจนว่า"บุหรี่ไฟฟ้าก็ทำให้เสี่ยงต่อโรคเหล่านี้มากกว่าคนที่ไม่สูบอย่างชัดเจน ตั้งแต่ 1.24-1.47 เท่า"



นอกจากนี้ คนที่สูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า จะยิ่งทำให้ความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าการสูบอย่างใดอย่างหนึ่งอีกด้วย



ดังนั้น บทสรุปจึงชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ไม่ควรสูบ ไม่ว่าจะบุหรี่ธรรมดา หรือบุหรี่ไฟฟ้าก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ปลอดภัย



ไม่สูบ...ย่อมดีที่สุด



และควรอยู่ห่างจากสิ่งเสพติด ทั้งบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา กระท่อม ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี รวมถึงแอลกอฮอล์



อ้างอิง

Population-Based Disease Odds for E-Cigarettes and Dual Use versus Cigarettes. NEJM Evidence. 27 February 2024.