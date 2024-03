ปิดฉากเทศกาลดนตรีในสวนครั้งที่ 31แต่ยังมีการแสดงดนตรีในสวนทุกวันอาทิตย์ให้ชม

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมชมการแสดงดนตรีของวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra : RBSO) ซึ่งเป็นการแสดงปิดเทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 31 (Concert in the Park No. 31) ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน



ทั้งนี้ วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra : RBSO) ได้ร่วมจัดการแสดงคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีในสวนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 31 ปี โดยได้จัดการแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ 31 (Concert in the Park No. 31) จำนวน 8 รายการ แสดงทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30 น. โดยเริ่มเปิดเทศกาลในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจร่วมรับฟังและชมการแสดงดนตรีอย่างคับคั่งตลอดเทศกาล



อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เทศกาลดนตรีในสวนครั้งที่ 31จะปิดฉากลง แต่กรุงเทพมหานครยังคงมีการจัดแสดงดนตรีในสวนทุกวันอาทิตย์หมุนเวียนไปตามสวนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้สนใจร่วมชมและฟังการแสดงดนตรีดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊ก : กิจกรรมดนตรีในสวนกรุงเทพมหานคร