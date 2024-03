สมาคมผู้กำกับฯ เผย 8 หนังไทย บุก Osaka Asian Film Festival

เพจสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย โพสต์ระบุว่า ภาพบรรยากาศของกิจกรรม Thai Night ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอซากะ 2024 (Osaka Asian Film Festival) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นาย อัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธาน



หนังไทย บุกโอซาก้า นำทัพโดย ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติประธานอนุกรรมการด้านภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ และ ดรสะรณ โกวิทวณิชชา กรรมการ และฝ่ายประสานงาน ต่างประเทศ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ อนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ ด้านภาพยนตร์



โดยกิจกรรม Thai Night ได้รับกาาสนับสนุนโดย THACCA-Thailand Creative Culture Agency และขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม ที่ดำเนินการเรื่องการของบประมาณในครั้งนี้



ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกได้ร่วมฉาย 8 เรื่อง ดังนี้



1. สัปเหร่อ (Undertaker) กำกับโดย ธิติ ศรีนวล

2. เพื่อน(ไม่)สนิท (Not Friends) กำกับโดย อัตตา เหมวดี

3. ทะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง (Solids by the Seashore) กำกับโดย ปฏิภาณ บุณฑริก

4. ธี่หยด (Death Whisperer) กำกับโดย ทวีวัฒน์ วันทา

5. หุ่นพยนต์ (Hoon Payon) กำกับโดย ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ

6. สมมติ (Supposed) กำกับโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ

7. แว่วเสียงไฟ (Blazed Away) กำกับโดย ศุภามาศ บุญนิล

8. How We Say Goodbye กำกับโดย ธันยชนก อภิสัมโพธิ์กุล, รวี ศักดิ์ดำรงกุล