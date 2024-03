“หมอธีระ”เผยผลศึกษาพบคนติดโควิดประสบปัญหาด้านความจำนาน 3 ปี

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ปัญหาความจำ หลังติดโควิด-19



ผลการติดตามศึกษาประชากรกว่า 100,000 คนในประเทศนอร์เวย์ เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ระดับสากล New England Journal of Medicine เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2024



กลุ่มผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 นั้นประสบปัญหาด้านความจำมากกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ



โดยแนวโน้มการประสบปัญหานั้นยาวนานไปถึง 36 เดือน หรือ 3 ปีที่มีการประเมิน



ทั้งนี้การติดเชื้อแล้วป่วยรุนแรงจะทำให้มีปัญหาด้านความจำมากกว่าป่วยไม่รุนแรง



เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกเรื่อง ที่ย้ำเตือนให้เราป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน



อ้างอิง

Prospective Memory Assessment before and after Covid-19. NEJM. 29 February 2024.