กทม.เดินหน้าดูแลผู้สูงอายุ ชี้ทำเรื่องสุขภาพเป็นประจำจึงเกิดประโยชน์

น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Barriers and solutions to successful selfcare programs ในการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 เรื่อง " Achieving selfcare for aging in place " ซึ่งจัดโดยสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 แบบ Onsite และ Online ณ โรงแรม Asia Hotel Bangkok เขตราชเทวี



น.ส.ทวิดา กล่าวว่า ในการดูแลตนเองและเตรียมตนเองก่อนเข้าสู่วัยสูงวัยให้มีสุขภาพดีและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น ในฐานะหน่วยปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไม่ควรจะโฟกัสแค่เรื่องสุขภาพ หรือแม้แต่เรื่อง Work-life balanced การใช้เวลาเพื่อตนเองก็ดูเป็นเรื่องยาก เพราะถูกขัดขวางด้วยเงื่อนไขเศรษกิจ ฐานะ และการดำรงชีวิตอยู่ในเมือง และยากที่สุดคือเวลาเมื่อไรก็ตาม หากทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องประจำวันได้เมื่อนั้น จึงจะเกิดประโยชน์



ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือ การไม่ป่วย แต่ในความเป็นคนเมืองด้วยเงื่อนไขการใช้ชีวิตทำให้ไม่มีแม้แต่เวลาตรวจสุขภาพ กรุงเทพมหานครพยายามจะตอบสนองตรงจุดนี้คือทำให้ประชาชนทราบสถานะสุขภาพของตนเองด้วย นอกจากนี้ กทม. เรามองการดูแลตนเองของผู้สูงอายุแบบองค์รวม, ทั้งการดูแลสุขภาพกาย ,การดูแลรักษาอารมณ์ให้สมดุล ,การดูแลตัวเองด้านความสัมพันธ์ พบปะผู้คนออกไปทำกิจกรรม ,การดูแลตัวเองด้านจิตวิญญาณ ,การพัฒนาและดูแลสุขภาพทางปัญญา ,พยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ,รู้จักจัดการและวางแผนเรื่องการเงินของตนเองเพิ่มความมั่นคงทางการเงินได้