“หมอธีระ”เผยผลศึกษาพบหากนอนน้อยกว่า 6 ชม./วัน เสี่ยงเป็นเบาหวาน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า นอนน้อย...เสี่ยงเบาหวาน



ผลการศึกษาประชากรราว 250,000 คนในสหราชอาณาจักร เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ JAMA Network Open เมื่อ 5 มีนาคม 2024



สาระสำคัญคือ หากนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2



ยิ่งนอนน้อย ยิ่งเสี่ยงมาก



นอนเพียง 5 ชั่วโมง เสี่ยงกว่านอน 7-8 ชั่วโมง 16%



นอน 3-4 ชั่วโมง เสี่ยงกว่า 7-8 ชั่วโมง 41%



การนอนหลับจึงมีความสำคัญ



นอกจากเรื่องการปฏิบัติตัวส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว ระบบงานประเภทที่ต้องมีการอยู่เวร เช่น แพทย์ พยาบาล ตำรวจ รปภ. ฯลฯ จำเป็นจะต้องมีการดูแลเรื่องชั่วโมงการนอนหลับให้เพียงพอ หากออกเวร ก็ควรให้หยุดพักผ่อนหลังจากนั้นด้วย



อ้างอิง

Habitual Short Sleep Duration, Diet, and Development of Type 2 Diabetes in Adults. JAMA Network Open. 5 March 2024.