นายกฯ ประชุม ครม.วันนี้ มีวาระในส่วนเศรษฐกิจหลายเรื่อง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (3 มี.ค.) ซึ่งเป็นการประชุมในวันอาทิตย์ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปทำภารกิจในต่างประเทศ โดยมีวาระที่น่าสนใจในส่วนของเศรษฐกิจ ดังนี้



กระทรวงพลังงาน เสนอ ร่างตราสารว่าด้วยการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้อาเซียน (Instrument of Extension of the Memnorandumn of Understanding on the ASEAN Power Grid: IOE of APG MOU)



กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ การปรับปรุงแก้ไขความตกลงว่าด้วยน้ำตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Agreement: ISA) ฉบับปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

วาระเพื่อรับทราบ



คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



กระทรวงคมนาคม เสนอ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย



กระทรวงพลังงาน เสนอ การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย



กระทรวงพลังงาน เสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ