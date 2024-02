สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ ร่วม สสส.จัดงาน วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 3

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. รวมตัวนักศึกษาแพทย์ทั่วไทย จัดงาน วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 3 SMST MEDrathon พิชิตโรคร้ายไปด้วยกันเพื่อเป็นแสงตะวันให้สังคม - Run and add life to our days, not just days to our life. ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่องการวิ่งที่ถูกต้อง โรคหายาก ลด ละ เลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านพลังนิสิตนักศึกษาแพทย์ ที่มีใจช่วยเหลือสังคม ให้ความรู้แก่ประชาขนด้านสุขภาพ และช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มใจ



ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงานวิ่ง บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในมูลนิธิโรคหายากแห่งประเทศไทย