เตือนภัย! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น AOC 1441 ลวงประชาชนสูญเงิน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงกล ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างใช้ชื่อ AOC 1441 ในการสร้าง Page Facebook หรือ Line Official ปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนทั้งนี้ AOC 1441 เป็นศูนย์ One Stop Service จัดตั้งโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์สำหรับประชาชน มีการจัดตั้ง War-room เพื่อดำเนินการด้านคดีให้กับประชาชนแบบเร่งด่วน ปัจจุบันศูนย์ AOC 1441 มีช่องทางติดต่อเดียวเท่านั้น คือสายด่วน 1441 โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มี Page Facebook หรือ Line Official เป็นช่องทางการติดต่อแต่อย่างใดนายคารม ย้ำว่า ศูนย์ AOC มีเป้าหมายการจัดตั้งเพื่อระงับหรืออายัดบัญชีของคนร้ายให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกได้ทันทีใน 1 ชั่วโมง ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที รวมถึงเร่งการติดตามการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ดำเนินคดี และการขยายผลคดี หากประชาชนท่านใดตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ สามารถแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ (เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น www.thaipoliceonline.go.th หรือต้องการความช่วยเหลือ ขอคำปรึกษา ได้ที่สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง