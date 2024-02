“หมอธีระ”เผยลักษณะภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนและหลังติดเชื้อโควิด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ลักษณะภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนและหลังติดเชื้อ



วารสาร Immunity วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 ได้เผยแพร่ผลการศึกษาจากทีมงานของประเทศสหรัฐอเมริกา



โดยทำการประเมินลักษณะภูมิคุ้มกันในน้ำเลือด หรือแอนติบอดี้ จากคนที่ได้รับวัคซีน m-RNA ทั้งที่เคยติดและไม่ติดเชื้อโรคโควิด-19 มาก่อน จำนวนกว่า 8,000 ตัวอย่างในนิวยอร์ก ระยะเวลา 3 ปี (2021-2023)



สาระสำคัญคือ



หนึ่ง หลังได้รับวัคซีนไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงของระดับแอนติบอดี้จะมี 2 ระยะ ได้แก่ ช่วงแรกที่จะลดลงในช่วง 3-6 เดือนแรก (Initial decay phase) และต่อมาจะอยู่ระดับคงที่หลังจากนั้น (Stabilization phase)



สอง ระดับแอนติบอดี้ที่อยู่ในระดับคงที่นั้นอาจมีการแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละคน (individual setpoint)



สาม การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นช่วยเพิ่มระดับแอนติบอดี้ได้เทียบเท่ากัน ไม่ว่าจะเคยติดเชื้อหรือไม่เคยติดเชื้อ



ทั้งนี้ ความรู้จากงานวิจัยนี้ช่วยให้เราใจชื้นขึ้นว่า ระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนไปนั้นยังสามารถคงอยู่ได้ยาวนานกว่า 7-9 เดือน



อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง จะช่วยลดความเสี่ยงไปได้มาก



