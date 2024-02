รฟท.เตรียมจัดงาน“โดราเอมอน รัน”ออกสตาร์ทสนามแรก สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 24 มี.ค.นี้

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงาน Doraemon Run Thailand 2024 by MCOT เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาแฟนโดราเอมอนที่มีอยู่ทั่วโลก และแสดงให้เห็นว่า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถือเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการจัดบิ๊กอีเวนต์ระดับประเทศ ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 2,475 ไร่ กว้างขวาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับผู้โดยสารกว่า 600,000 คน/วัน ลานจอดรถชั้นใต้ดิน รองรับได้มากกว่า 1,600 คัน และยังถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทางทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถไฟทางไกล รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีม่วง บขส. รถโดยสารประจำทาง ทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถเดินทางมาจากทั่วประเทศได้อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย



งาน Doraemon Run Thailand 2024 by MCOT ครั้งนี้จะทำให้นานาประเทศได้เห็นศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งการวิ่งครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ Family Fun Run 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกคนจะได้พบกับโดราเอมอนและผองเพื่อนอย่างใกล้ชิด และยังได้พบกับบอลลูนโดราเอมอนยักษ์ ความสูงกว่า 10 เมตร ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้า หน้าประตู 4 และพิเศษสุดสำหรับสนามสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ แฟนๆจะได้พบกับโมเดล โดราเอมอน 20 คาแร็คเตอร์ รอให้ถ่ายภาพอย่างจุใจทั่วบริเวณงานอีกด้วย



มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์งานวิ่งการ์ตูนขวัญใจคนทั่วโลกไปด้วยกัน Doraemon Run Thailand 2024 by MCOT เริ่มต้นสนามแรกสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ ผู้ใหญ่ : 750 บาท เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) : 450 บาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ PageFacebook : Doraemon Run Thailand หรือ Add Line : @ Runonline



นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00-22.00 น. จะมีการจัดงานโอทอปและของดีวิถีริมราง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย นำร้านค้าประจำสถานีในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า 60 ร้านค้า มาจำหน่ายสินค้าโอทอป ของดี 4 ภาค สินค้าหายาก ซึ่งเป็นโครงการนำร่องตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OT0P) ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมภูมิปัญญา หรือบริการของชุมชน วิสาหกิจ กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ในพื้นที่สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ ภายในงาน พบกับกิจกรรมร่วมสนุก การแสดงดนตรี และลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย



สำหรับ “Doraemon Run" จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2015 ที่ Sanchung Taipei Metropolitan Park เมืองนิวไทเป ไต้หวัน มีนักวิ่งเกือบ 14,000 คน ทั้งจากไต้หวัน ฮ่องกง และญี่ปุ่น ให้ความสนใจมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก สำหรับครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อปี 2016 ในชื่อ "Doraemon Run Hong Kong" จัดขึ้นเพื่อระดมทุนให้ Hong Kong Angelman Syndrome Foundation ซึ่งสร้างปรากฎการณ์บัตร Sold out ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการเปิดขาย สำหรับประเทศไทย ในปี 2567 นับเป็นครั้งแรก และครั้งที่ 3 ของโลก