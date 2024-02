“หมอธีระ”เผยการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ว่าด้วยเรื่องการออกกำลังกาย...



งานวิจัยล่าสุดเผยแพร่ในวารสารการแพทย์โรคหัวใจ Journal of the American College of Cardiology เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024



ศึกษาในประชากรกว่า 400,000 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา



พบว่า การออกกำลังกายนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ ได้ ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่นๆ



ทั้งนี้ หากออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างน้อย 30-60 นาทีต่อวัน จะลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้ 25-30%



ในขณะที่การออกกำลังกายแบบที่มุ่งฝึกกำลังกล้ามเนื้อ (Muscle strengthening exercise) นั้น ช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้เช่นกัน โดยควรออกกำลังกายประเภทนี้ราว 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ (2-3 sessions/week)



อ้างอิง

Sex Differences in Association of Physical Activity With All-Cause and Cardiovascular Mortality. Journal of the American College of Cardiology. 19 February 2024.