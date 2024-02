“ภูมิธรรม”ยินดี“ทักษิณ”ได้กลับคืนสู่อิสรภาพในแผ่นดินเกิดและ ในอ้อมกอดครอบครัว

นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “กว่า 17 ปี ที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ต้องจาก “บ้าน”



วันนี้ได้กลับคืนสู่อิสรภาพ

ในแผ่นดินเกิด และ

ในอ้อมกอดของครอบครัว

อย่างพร้อมหน้าอีกครั้ง

ซึ่งเป็นวันที่รอคอยของทุกคน

ที่ยังคงรักและศรัทธาในตัวท่านดร.ทักษิณ ชินวัตร



คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี

ที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศ

ไว้มากมายซึ่งหลายเรื่อง

ยังคงมีผลพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน



ถือได้ว่าเป็นวันนี้

เป็นวันแห่งความสุข สมหวัง

อีกครั้งหนึ่งในชีวิต

ของ ดร.ทักษิณ และครอบครัว

และของพวกเราทุกคนที่รัก เคารพและห่วงใยท่านเสมอมา



ดีใจที่พลังแห่งความรักของทุกคนที่มีต่อ ดร.ทักษิณ ชินวัตรทำให้มี“วันนี้”



วันที่คนไทยคนหนึ่ง

ที่รักบ้านเกิดเมืองนอนไม่ยิ่งหย่อนและแตกต่างไปจากคนอื่น ๆ ได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวในฐานะของพ่อของลูกๆ และคุณตา คุณปู่ ของหลานๆ รวมทั้ง การทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง



“Welcome Home We’re been waiting for this day for so so long””