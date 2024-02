“ลูกเอม”โพสต์ IG ขอบคุณพ่อตัดสินใจกลับมาและอดทนกับทุกเรื่อง -หลานทุกคนดีใจได้อยู่ร่วมกันครั้งแรก

‘เอม’ พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ โพสต์อินสตาแกรม ระบุว่า ”บันทึกความรู้สึกส่วนหนึ่งของร้อยที่มีในใจตอนนี้



ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2549 ตัวเอมเอง ในวันนั้นก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะยาวนานมาถึงวันนี้…17ปี มีหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นล้วน เป็นบททดสอบที่เข้มข้น และเป็นบทเรียนที่หลากหลาย ทำให้เราได้เติบโตและเข้มแข็ง และความรู้สึกท่วมท้นนี้ไม่สามารถบรรยายได้ครบจริงๆ



ตั้งแต่คิดตัดสินใจว่าจะแต่งงานดีมั๊ยเมื่อ 12 ปีที่แล้ว หรือจะรอพ่อกลับมาก่อนดี(เพราะเราเป็นลูกคนแรกที่แต่งงาน) สุดท้ายพ่อกับแม่บอกเราว่าให้เดินหน้าต่อไปอย่าหยุดชีวิต รอเรื่องพ่อเรียบร้อย อยากเห็นลูกมีความสุข สร้างครอบครัว



จนเรามีลูกแฝด เอมินานิหลานคู่แรกของตาตา ตาตาเฝ้าวิดีโอโทรหาเพราะไม่สามารถมาร่วมรอลุ้นหน้าห้องคลอดได้…ผ่านไปจน แต่งงานกันครบหมด โอ๊ค เอม อิ้งค์ และ หลานคลอดครบ7 คน คุณตาก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้น…หลานจิ๋วทุกคนก็สู้พร้อมบินตั้งแต่ยัง4-5เดือนกันเสมอมา ด้วยหวังอยากให้หลานๆได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณตา ซึ่งน่าแปลกใจหลานๆทุกคนสนิทสนมกับคุณตามากมายถ้าเทียบกับจำนวนวันที่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆที่ต่างประเทศ มาวันนี้หลานทุกๆคนดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันครั้งแรกในชีวิต ที่เมืองไทย



สำหรับคุณพ่อที่เป็นที่รักของพวกเราทั้งครอบครัว พวกเราขอขอบคุณที่พ่อตัดสินใจกลับมาและอดทนกับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือเครียด เหงา พ่อไม่เคยบ่นให้พวกเราเป็นห่วงหรือลำบากใจเลย อีกทั้งส่งพลังบวกให้พวกเราที่ไปเยี่ยมทุกๆครั้งจริงๆ! ทำได้ไง



สุดท้ายนี้เอมและครอบครัวขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้พวกเราทุกๆคนในครอบครัว รู้สึกซาบซึ้งใจมากๆ จากใจพวกเราทุกๆคนค่ะ



“We have been waiting for this day for so so long.” ประโยคที่เรียบง่ายจากใจที่บริสุทธิของเด็กน้อย ตอนลูกๆพูดว่าจะเขียนประโยคนี้บนป้ายให้คุณตาตา…แม่แทบจะร้องไห้ (หรือร้องแล้ว )



#เด็กจิ๋วขอปั้มมือไปก่อนนะคะ“