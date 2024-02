บ.อินโฟเฟดฯ แจงกรณีเหตุการณ์ข้อมูลผิดพลาดบนระบบ My Tax Account ยันไม่ได้เกิดขึ้นจากบริษัท

เพจ Infofed โพสต์หนังสือชี้แจงกรณีเหตุการณ์ข้อมูลผิดพลาดบนระบบ My Tax Account ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ระบุว่า จากกรณีเหตุการณ์ข้อมูลที่ผิดพลาดบนระบบ My Tax Account ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งปรากฏชื่อ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ขึ้นในส่วนของรายได้จากทรัพย์สิน, การทำธุรกิจ, อาชีพอิสระ ทำให้มีผู้สอบถามและร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากทางบริษัทฯ โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเพจกรมสรรพากร : The Revenue Department ได้มีการออกมาชี้แจงว่า “เนื่องจากกรมสรรพากรมีการปรับปรุงระบบใหม่ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่ 18.00 น. ทำให้มีข้อมูลบางรายการคลาดเคลื่อนบนระบบ My Tax Account ขณะนี้กรมสรรพากรแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบได้ตามปกติ กรมสรรพากรจึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้



ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวในภายหลัง ทางกรรมการบริษัทฯ ได้มีการเข้าลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.พหลโยธิน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ