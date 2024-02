“หมอธีระ”อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 และการกลายพันธุ์

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัพเดตโควิด-19



1. สถานการณ์ในอเมริกา



ข้อมูลจาก US CDC ล่าสุดชี้ให้เห็นว่า Omicron สายพันธุ์ JN.1 (BA.2.86.1.1) ครองการระบาดหลักแทบทั้งหมดแล้ว โดยตรวจพบในสัดส่วนสูงถึง 96.4%



2. การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19



งานวิจัยจากสหราชอาณาจักร เพิ่งเผยแพร่ในวารสาร PLOS Computational Biology เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2024 ที่ผ่านมา



จากการวิเคราะห์โดยใช้ machine learning จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งดูลักษณะการระบาดของทั่วโลกหลายปีที่ผ่านมา



พบว่า ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดการกลายพันธุ์ต่างๆ มากมายนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดระหว่างการแบ่งตัวของไวรัส (replication error)



แต่การกลายพันธุ์ของไวรัสเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ มาตรการทางด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด รวมถึงความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในแต่ละประเทศ และการปรับตัวของไวรัส (virus properties)



สรุปสั้นๆ ภาษาชาวบ้านคือ ไวรัสมีการกลายพันธุ์มากน้อยเพียงใดนั้นไม่ได้เกิดโดยบังเอิญ แต่ขึ้นอยู่กับตัวไวรัสที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง และมาตรการจัดการควบคุมโรคของแต่ละประเทศ ทั้งเรื่องวัคซีน การตรวจ การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์



...ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



อ้างอิง

Mutational signature dynamics indicate SARS-CoV-2’s evolutionary capacity is driven by host antiviral molecules. PLOS Computational Biology. 25 January 2024.